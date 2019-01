Tropa da Força Nacional chega a Fortaleza para auxiliar no combate a ataques criminosos

Uma parte da equipe da Força Nacional convocada para prestar auxílio ao combate às ações criminosas que acontecem no Ceará desde a última quarta-feira (2) chegou na noite desta sexta-feira (4), em Fortaleza.

O comboio com as primeiras sete viaturas chegou por volta de 20h ao Centro de Formação Olímpica (CFO), no bairro Castelão.

O envio dos soldados foi autorizado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, na manhã desta sexta-feira, após solicitação do governador Camilo Santana (PT).