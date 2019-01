Trio rende seguranças e realiza arrastão dentro da UPA do Jangurussu

Três homens armados renderam dois seguranças e realizaram um arrastão dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Jangurussu, na noite desta terça-feira (15).

Conforme testemunhas, os suspeitos roubaram aparelhos celulares, carteiras e dinheiro dos seguranças, pacientes, médicos e acompanhantes que estavam no local. O crime causou pânico entre as vítimas. Há relatos de que uma mãe chegou a arrancar o soro do braço do filho para fugir da unidade após a ação criminosa.

Ainda durante a ação, os criminosos ameaçaram voltar durante a semana para incendiar a unidade de saúde.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal foram à unidade de saúde para garantir a segurança no local. Por causa do assalto, os atendimentos na UPA do Jangurussu chegaram a ser paralisados.