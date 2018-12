Trio encapuzado invade oficina e executa homem a tiros em Pacajus  

Um homem identificado como José Egídio Filho, de 39 anos foi morto a tiros na oficina onde trabalhava, nesta terça-feira(11), no bairro Coaçu, no município de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos teriam chegado no local, em um carro, e efetuaram os disparos, fugindo em seguida.

A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. No vídeo, é possível ver o momento que os suspeitos chegam na oficina encapuzados, de repente José Egídio aparece, e é assassinado com vários disparos de arma de fogo. Essas imagens serão utilizadas para auxiliar nas investigações.

A Polícia Civil trabalha para identificar o trio e descobrir a motivação do crime.