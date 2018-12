Trio é preso por tentativa de furto a TV em motel na avenida Raul Barbosa

Dois homens e uma mulher foram presos ao tentar furtar a televisão do quarto de um motel na Avenida Governador Raul Barbosa, no Alto da Balança, na noite desta sexta-feira (21).

Conforme testemunhas, o trio trocou o parelho de TV do local por um antigo. A televisão do motel, de 39 polegadas, foi encontrada no porta-malas do carro em que os suspeitos estavam. O veículo estava com as placas cobertas.

O caso foi percebido por funcionários do estabelecimento, que após a entrega do quarto notaram a diferença entre a marca da TV do motel e a colocada no local.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram encaminhados para o 13º Distrito Policial, na Cidade dos Funcionários, onde serão ouvidos e autuados.

Essa não seria a primeira vez que o fato acontecia no estabelecimento. Outro motel da rede, localizado na Parangaba, teve a TV de um dos quartos trocadas. O fato só foi percebido dias depois e o proprietário fez um Boletim de Ocorrência sobre o caso.