Trio é preso e menor apreendido suspeitos de série de assaltos em Maracanaú e Guaiúba

Dois homens e uma mulher foram presos e um adolescente de 16 anos apreendido, após uma perseguição policial, suspeitos de realizarem uma série de assaltos em Maracanaú e Guaiúba, nesta quinta-feira (17). Uma arma de cano longo e um carro roubado também foram recuperados pelos policiais.

Os membros do grupo foram identificados como Davi de Paulo da Silva, 18 anos, Luís Wesley Sousa Ferreira, 26 anos, Emily Carvalho Ulisses, 25 anos e um adolescente.

De acordo com a Polícia Militar, na tarde de hoje o grupo invadiu uma residência localizada no Bairro Jardim Bandeirantes, em Maracanaú, e fez uma família refém. Entre as vítimas, uma criança de seis anos, que foi ameaçada de morte pelos suspeitos por chorar. No local, o grupo roubou televisores, aparelhos celulares, dinheiro e outros objetos da casa.

Os suspeitos fugiram em direção ao município de Guaiúba, onde praticaram uma série de assaltos a moradores da cidade. Em um dos ataques, a vítima acionou a polícia, que conseguiu localizar o carro usado pelo grupo e teve início uma perseguição.

Durante a tentativa de fuga, os criminosos perderam o controle do carro, que capotou e bateram em um poste. Os suspeitos foram capturados na Estada da Tangueira, em Maracanaú, pelos policiais da 3ª Companhia do 14º Batalhão de Pacatuba. O caso ficará sob responsabilidade da Delegacia Metropolitana de Maracanaú.