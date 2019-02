Trio de estelionatários é preso por aplicar golpes em cidades da Região do Cariri

A Polícia Militar prendeu em flagrante três estelionatários que aplicavam golpes em comércios na Região do Cariri usando cartões de crédito de terceiros. A prisão ocorreu quando eles trafegavam pela Rodovia Padre Cícero, no município do Crato, nesta terça-feira (12).

De acordo com o major da Polícia Militar Lucivando Rodrigues, os suspeitos aplicaram golpes nas cidades de Brejo Santo, Mauriti, Missão Velha, Juazeiro do Norte e Barbalha. O oficial disse também que o grupo é de Crateús e clonava os cartões utilizando um “chupa cabra” – dispositivo colocado por cima da máquina onde se insere o cartão.

"Já fazia um tempo que o grupo agia principalmente na Região do Cariri. Eles usavam aquela máquina, o chupa cabra, para conseguir clonar os cartões. Várias máquinas do tipo foram apreendidas", afirmou o major.

Com eles, também foram apreendidos 47 cartões de crédito e débito, celulares e aproximadamente R$ 2,3 mil em espécie. Tudo encontrado no fundo do painel falso do carro utilizado pelo grupo. O veículo também foi levado pela polícia.