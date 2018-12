Três vítimas do tiroteio em Milagres são sepultadas no Sertão de Pernambuco

Foram sepultadas, no fim da tarde deste sábado (8), mais três vítimas que morreram durante uma troca de tiros em Milagres, na última sexta-feira (7).

>> Empresário e filho de 14 anos são enterrados em Serra Talhada/PE

O sepultamento de Claudineide Campos, de 41, do marido, Cícero Tenório, de 60, e do filho, Gustavo Tenório, de 13 anos, acontenceu no Distrito de Carmo, em São José de Belmonte, Sertão de Pernambuco.

Sob forte comoção, o velório foi realizado na Capela de Nossa Senhora do Carmo. A igreja ficou lotada de amigos e parentes das vítimas.

Após a missa de corpo presente, centenas de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre até o cemitério da comunidade, onde as vítimas foram sepultadas por volta das 16h.

O pequeno distrito de Carmo parou para se solidarizar com a família. Parentes tentavam consolar a filha de 20 anos do casal que estava muito abalada com a perda dos pais e do irmão mais novo.