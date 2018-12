Três pessoas morrem em acidente na CE-085 em Trairi 

Três pessoas morreram na manhã deste segunda-feira (31) em acidente de trânsito na CE085, km 124, em Trairi, Região Norte do Ceará. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para resgatar uma vítima que ficou presa às ferragens.

Ainda segundo os Bombeiros,quatro pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o hospital.

A Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas ( CIOPAER) chegou a ser acionada para resgatar as vítimas mais graves, mas logo depois o pedido foi cancelado da aeronave pois as vítimas haviam morrido no local. Os mortos no acidente são : Francisco Orlandino Pinto, 36 anos, Elias Messias Brandão , 67 anos, e Lucélia de Sousa Fontenele, 53 anos.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) está no local para orientar o trânsito.