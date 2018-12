Três homicídios são registrados neste domingo na Grande Fortaleza

A Polícia Militar registrou três homicídios na noite deste domingo (9) na Grande Fortaleza. O primeiro registrado ocorreu na rua Rodolfo Teófilo, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Marcelo Soares da Silva, de 26 anos de idade, era tirador de coco na região. Segundo a polícia, que não informou se ele possuía antecedentes, a vítima estava bebendo em um bar e, ao deixar o local, homens em um carro preto se aproximaram e atiraram em Marcelo. As lesões aparentemente foram de armas de calibre 12 ou pistola 9 mm. Ninguém soube informar a motivação do crime.

Já o segundo crime foi registrado na rua Alameda Girassol, no bairro Vila Velha. Fagner Alves Ripardo, de 37 anos, era costureiro profissional, casado e pai de uma filha. Um irmão da vítima falou para a polícia que Ripardo estava com uma inimizade no lugar e estava sendo ameaçado. Essa é a principal linha de investigação do departamento de homicídio e proteção a pessoa. El foi morto a tiros de uma pistola ponto trezentos e oitenta.

O terceiro homicídio aconteceu no bairro Canidezinho. A vítima foi um homem de 30 anos de idade identificado como Antônio Alcides Sales Pereira. Ele não morava mais no local há cerca de cinco meses. O crime aconteceu quando a vítima estava indo deixar uma encomenda para a mãe e a irmã.

A polícia informou que Antônio teria chegado ao local em um carro de aplicativo. No momento em que ele desceu dois homens em uma moto, que chegaram junto com o carro de aplicativo, atiraram em Antônio e em seguida fugiram.

A motivação da morte também é desconhecida. Outra informação repassada pela polícia é de a vítima estava morando ultimamente no bairro Conjunto Ceará.