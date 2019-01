Três homens são presos por desviar 500 litros de combustível

Três homens foram presos no bairro Dionísio Torres, na manhã desta segunda-feira (21), ao desviarem combutível de uma refinaria. Dois deles estavam em uma camionete de frete, onde transportariam os 500 litros de diesel desviados. O outro preso é o motorista do caminhão-tanque. Os homens vão responder por furto qualificado.

Eles foram flagrados próximos ao parque Adahil Barreto no momento em que faziam a transferência do combustível. De acordo com o major PM Hideraldo Bellini, a polícia chegou ao local após denúncia de populares.

Um dos suspeitos já respondia a crime contra o patrimônio. Os homens disseram à polícia que venderiam o combustível a lava-jatos, já que a venda avulsa nos postos tem sido dificultada em decorrência dos ataques a ônibus e outros veículos que vêm ocorrendo há 20 dias no Estado.