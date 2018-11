Travesti é assassinada a facadas no Planalto Ayrton Senna; corpo foi encontrado já em decomposição

Uma travesti foi morta a facadas no Planalto Ayrton Senna. O corpo de Benedito Flavio de Oliveira, de 34 anos, conhecida por Flávia, foi encontrado na manhã deste domingo (18) já em avançado estado de decomposição.

De acordo com a Polícia, a vítima foi morta com ferimentos a faca.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram ao local atenderam a ocorrência.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não informou onde o cadáver foi encontrado.

Ainda de acordo com a SSPDS, o DHPP está investigando o caso no intuito de identificar o autor do crime, bem como a motivação.