Tragédia em Milagres: procurador-geral de Justiça fala sobre investigação; assista

Ação aconteceu na madrugada de sexta-feira (7) e deixou marcas na cidade de Milagres Foto: Antônio Rodrigues

O procurador-geral de Justiça, Plácido Rios, fala em entrevista coletiva sobre as investigações em relação à tragédia em Milagres. Um grupo especial foi designado para conduzir a apuração.





Entenda o caso

Na madrugada de sexta-feira (7), um grupo armado fez duas famílias reféns na tentativa de um assalto a banco em Milagres. A Polícia havia sido avisada sobre o crime e estava preparada para evitar o crime, mas não havia recebido informação sobre a presença de reféns, conforme o secretário da Segurança, André Costa.

Quando os policiais chegaram ao local do crime, em frente a duas agências bancárias no Centro de Milagres, houve troca de tiro e 14 pessoas morreram. Entre as vítimas estavam seis reféns, cinco deles da mesma família.

Uma sobrevivente do massacre relatou que os tiros que mataram os familiares foram dispararam pelos policiais. O governador do Ceará, Camilo Santana, afirma que só uma perícia pode confirmar se eles foram mortos por tiros disparados por policiais ou criminosos.

Ainda conforme o governador, 12 policiais que participaram da ação foram afastados preventivamente.