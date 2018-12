Tragédia em Milagres: Operação contou com uso de 12 fuzis 

O relatório policial referente a operação ocorrida em Milagres, no último dia 7 de dezembro e que resultou em 14 mortes, apontou que a Polícia Militar do Estado do Ceará utilizou armamento de grosso calibre. 12 policiais estavam em posse de um fuzil, cada.

Referências das armas e os nomes dos policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) envolvidos na ação estão listados no inquérito instaurado na 21ª Delegacia Regional de Brejo Santo. O documento especifica que 10 armas eram de calibre 5,56 e dois snipers AR-10.

A informação sobre o uso dos snipers já havia sido antecipada anteriormente, em publicação do Diário do Nordeste. Dos 14 mortos na tragédia, seis eram reféns. Investigações apuram de onde partiram os tiros que atingiu cada uma das vítimas. Após o caso, os 12 policiais envolvidos foram afastados das suas funções.