Tragédia em Milagres deve ser investigada por 40 profissionais

Após a operação policial que resultou na morte de 14 pessoas, entre elas seis reféns, durante uma tentativa de assalto a duas agências bancárias em Milagres, na região do Cariri, na última sexta-feira (7), o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, se reuniu, na tarde desta segunda-feira (10), com representantes da pasta, da Polícia Civil e da Perícia Forense (Pefoce) para definir os membros do grupo de trabalho que vão apurar o caso.

Conforme André Costa, cerca de 40 profissionais estão atuando na investigação do que chamou de "trágicos eventos". Eles estão apoiados pelo trabalho técnico-científico da Pefoce em áreas como medicina legal, local de crime, balística, DNA, exames de imagens e papiloscopia.

Na tarde do último domingo (9), o governador do Estado, Camilo Santana, divulgou a criação do grupo especial de investigação, que será formada pela Delegacia Regional de Brejo Santo, Delegacia Municipal de Milagres, recebendo apoio da Delegacia de Roubos e Furtos e do Departamento de Polícia do Interior Sul. De acordo com o chefe do Executivo, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) abriu investigação preliminar para apurar o ocorrido.

Por meio de uma rede social, o secretário informou que estabeleceu um prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos, que podem ser encerrado antes. "No momento, sei que há muitas perguntas a serem respondidas, mas só serão após um trabalho sério, imparcial e técnico de nossos investigadores", explicou.