Todos os equipamentos de saúde abriram nesta segunda, diz prefeito Roberto Cláudio

Os equipamentos municipais de saúde abriram nesta segunda-feira (14) e a coleta de lixo tem operação com escolta para bairros com maior risco, declarou o prefeito Roberto Cláudio, em pronunciamento em sua página no Facebook. Os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), exceto a unidade do Conjunto Palmeiras, também funcionam normalmente, segundo o prefeito.

“Terminando nossa reunião de avaliação, no sentido de buscar a normalização dos serviços públicos de Fortaleza. Felizmente, não tivemos nenhuma intercorrência em nenhum equipamento de saúde, todos eles abriram hoje pela manhã, e se mantêm abertos. Também temos todos os equipamentos sociais, com exceção do CRAS no Palmeiras, que está em obras, funcionando também. A gente tá com operação do transporte público funcionando. Também estamos com 10 equipes de iluminação pública nesse momento na cidade fazendo troca de lâmpadas”, disse o Prefeito.



Roberto Cláudio afirmou que o serviço de coleta de lixo foi reforçado e há uma operação especial em andamento, com escolta da Polícia Militar, nesta segunda-feira (14), para realizar a coleta em algumas áreas consideradas de maior risco, onde os veículos foram impedidos de entrar ou sofreram ameaças. Em bairros como Mondumbim, José Walter, Itaperi, Bom Jardim, Siqueira, Jatobá e Planalto Airton Sena, citados pelo prefeito, o serviço está sendo retomado a partir desta segunda. (Confira todas as informações sobre ataques criminosos em Fortaleza e Interior)

“A gente tá conseguindo desde quinta-feira (10) fazer uma coleta adicional, para que ao longo dessa semana a gente possa normalizar. Nessas áreas onde os caminhões não podem entrar, em virtude de risco de ataque, estamos fazendo operação escoltada, fizemos várias”, disse Roberto Cláudio.

Ônibus

O chefe do Executivo destacou, ainda, que a operação do transporte público está ocorrendo dentro da normalidade em Fortaleza, até as 20h, quando a frota é reduzida e acompanhada por escola policial.

“O comércio tem voltado à normalidade, a gente tem conseguido manter os serviços públicos municipais abertos”, acrescentou.

De acordo com ele, 10 equipes de manutenção da iluminação pública trabalham nas ruas para fazer a troca de lâmpadas danificadas por conta dos atos de vandalismo ocorridos nos últimos dias. Suspeitos foram presos por quebrar os equipamentos a mando de membros de facções que estão por trás da onda de crimes que tomou conta da Capital desde o início do mês.