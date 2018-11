Tentativa de assalto a ônibus deixa quatro pessoas baleadas na Av. João Pessoa, em Fortaleza

Uma tentativa de assalto a um ônibus que faz a linha Parangaba-Mucuripe acabou com quatro pessoas baleadas na Avenida João Pessoa, na noite desta quinta-feira (29).

O ônibus passava em frente ao Instituto Municipal de Pesquisa Administração e Recursos Humanos - IMPAHR, quando um jovem de 19 anos começou a atirar na parte de trás do coletivo.

Um passageiro tentou conter a ação do suspeito. Ele se agarrou com o acusado e acabou levando três tiros. Um disparo atingiu um dedo e outros dois disparos atingiram o peito.

Duas mulheres também foram atingidas, mas com menor gravidade. Durante a briga, o suspeito também foi baleado. Ele levou um tiro na mão e foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Suspeito usava uma tornozeleira eletrônica e foi detido pelos policiais Foto: Ricardo Mota

Uma viatura da polícia passava pelo local e fez a prisão. O suspeito foi identificado como Wendel Guilherme de Siqueira, de 19 anos. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre 38. Apesar de jovem, Wendel é um velho conhecido da polícia. Ele estava usando uma tornozeleira eletrônica.

O rapaz já tem passagem por assalto. Ao que tudo indica, Wendel agiu sozinho. O motorista e o cobrador do coletivo disseram que não conseguem lembrar do local exato onde Wendel pegou o ônibus. Só lembram do tumulto e da correria dentro do coletivo.

Vítimas

Duas vítimas da tentativa de assalto ao ônibus na Av. João Pessoa, foram levadas ao IJF, no Centro de Fortaleza. Elas foram identificadas como Cleane Teixeira Viana, de 24 anos,que levou um tiro no tórax e Francisca Holanda Alves, de 25 anos, que levou um tiro de raspão na cabeça. Até a publicação desta matéria, Cleane permanecia internada em observação. Francisca Holanda foi liberada no início da madrugada e foi recebida do lado de fora do hospital pelo noivo e amigas da faculdade.

A terceira vítima foi identificada como Washington Alves Rebouças, que levou dois tiros no tórax e um no dedo. Ele foi encaminhado ao centro cirúrgico do mesmo hospital.