Tarde de sexta-feira (25) tem três ônibus incendiados na Grande Fortaleza 

Três ônibus foram incendiados durante a tarde desta sexta-feira (25), na Grande Fortaleza. Os coletivos foram atacados em Pacatuba, na Região Metropolitana e outros dois em Fortaleza, nos bairros São Bento e Jardim Jatobá. Em todos eles, os veículos ficaram completamente destruídos pelas chamas.

O primeiro ataque foi registrado em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza. Suspeitos assaltaram os passageiros e atearam fogo no ônibus da empresa Via Metro que faz a linha Jereissati III. O incêndio ocorreu próximo às residências, na avenida XXVI, em Pacatuba.

Ônibus em chamas no bairro São Bento, na tarde desta sexta-feira, em Fortaleza

Um segundo coletivo foi alvo de ataque criminoso no bairro São Bento. O veículo foi incendiado na rua E e foi totalmente consumido pelas chamas.

Ônibus fica completamente destruído na rua E, bairro Jardim Jatobá, em Fortaleza Foto: Leábem Monteiro

O terceiro ônibus incendiado foi atacado por um grupo de cinco homens no bairro Jardim Jatobá. De acordo com a polícia, um dos suspeitos desceu de um carro, deu ordem para que os passageiros descessem e ateou fogo no coletivo.

Em todos os casos, os suspeitos conseguiram fugir. Policiais realizam buscas para tentar identificar e prender os autores dos crimes.