Suspeitos trocam tiros com a polícia na Aerolândia e depois fogem; armas e veículo são apreendidos

Agentes da polícia militar apreenderam várias armas e um veículo na noite desta quinta-feira (6) no bairro Aerolândia, em Fortaleza.

As equipes da Força Tática e do Motopatrulhamento do 19º Batalhão de Polícia, receberam através de denuncias anônimas, a informação de que em uma casa na Rua da Purificação, no bairro Aerolândia estavam cerca de seis homens com armas.

Ao chegar ao local, a PM foi recebida a bala. Houve troca de tiros mas ninguém ficou ferido.

Os suspeitos fugiram pelo telhado da casa. Os policiais apreenderam um veiculo modelo Ônix de cor branca que era roubado e teria sido usado por suspeitos de praticar um homicídio no bairro nesta semana.

A PM apreendeu ainda duas pistolas. 40, uma espingarda calibre 12 e coletes.

As armas e o veículo foram levados para o 13º Distrito Policial, na Cidade dos Funcionários

A polícia vai continuar as buscas para identificar e prender os suspeitos.