Suspeitos são presos com artefatos próximos a torre de telefonia na Praia do Futuro

Três homens foram presos suspeitos de tentarem atacar uma torre de telefonia com coquetéis molotov na avenida Dioguinho, no bairro Praia do Futuro, na noite desta terça-feira (15).

Segundo a polícia, Francisco Lucas Bento Tavares da Silva e Francisco Igo Torres de Oliveira Valentim, ambos de 22 anos, e um terceiro homem que não teve a identidade revelada, deixaram uma caixa com vários artefatos que seriam usados para atacar a torre. Um funcionário que estava no interior do terreno se trancou em uma sala e não foi notado pelo trio.

Policiais que passavam próximo ao local perceberam a movimentação e conseguiram impedir a ação criminosa. Francisco Igo foi preso em frente a torre e através dele a polícia conseguiu chegar até Lucas Bento. O terceiro suspeito conseguiu fugir do local, mas a polícia conseguiu capturá-lo quando ele buscou atendimento, por conta de um corte no pé, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Praia do Futuro.

Dois suspeitos foram capturado no local e o terceiro estava em uma unidade de saúde. Foto: Rafaela Duarte

O trio foi levado para a Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco). A polícia está no local fazendo buscas com o apoio de oito viaturas e um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) para tentar chegar a uma quarta pessoa que também teria participação na tentativa de ataque..