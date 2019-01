Suspeitos de revender gasolina são presos com 1,1 mil litros de combustível em depósito clandestino

Dois homens foram presos e 1,1 mil litros de combustível foram apreendidos em um depósito clandestino às margens da BR-116, em Chorozinho, na tarde desta terça-feira (29).

Segundo a Polícia Civil, por meio de uma denúncia anônima, os agentes chegaram a um sítio no quilômetro 98 da rodovia BR-116, onde havia um depósito com o material inflamável, e encontraram dois homens.

Eles foram identificados como Francisco José Alves Gomes (39), que não tem antecedentes criminais, e João Maia Júnior (42), que já responde por homicídio culposo e crime ambiental.

As investigações apontaram que, durante a madrugada, os homens eram responsáveis por receber o combustível e revendê-lo durante o dia.

A dupla foi encaminhada para a delegacia, onde foi autuada em flagrante por crime contra a ordem econômica e ambiental. A Polícia Civil trabalha agora para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.

Denúncias na região

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na localização dos suspeitos. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou ainda para o número (85) 99676.3898, que é o WhatsApp da Delegacia Metropolitana de Chorozinho, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo é garantido.