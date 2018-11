Suspeito tenta se passar por policial, é perseguido e capota carro na Vila do Preá

Ainda está foragido um homem que foi perseguido após de passar por policial durante uma abordagem na entrada do município de Cruz, no Litoral Oeste, na manhã desta quarta-feira (21).

Segundo a PM, um homem apresentou distintivos falsos de policial para um agente de segurança que estava aguardando uma carona de um amigo em um posto de combustíveis na Vila do Preá. Suspeitando da atitude do homem, o agente pediu reforço e enquanto estava no telefone foi ameaçado pelo suspeito que, em seguida, empreendeu fuga em um veículo.

Nesse momento começou uma perseguição policial com intensa troca de tiros. Após o carro do suspeito capotar na estrada, ele conseguiu fugir. As equipes policiais continuaram as buscas a pé pelo suspeito mas não o capturaram.

Dentro do veículo, que ficou destruído, a polícia encontrou uma pistola calibre .40 e munição.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que está em diligência para localizar e prender o suspeito.