Suspeito fica preso em galeria de esgoto durante fuga e é resgatado pelos Bombeiros em Fortaleza

Um homem que não teve a identidade revelada ficou preso em uma galeria de esgoto, durante uma tentativa de fuga, e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na rua Menezes Pimentel, no Conjunto Ceará, em Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira (28).

Conforme a polícia, o homem e um comparsa realizaram assaltos a pedestres que passavam pela região. A polícia foi acionada e durante a perseguição o homem entrou em um canal que passa pela avenida C do bairro e se escondeu. O comparsa foi capturado.

O suspeito relatou para os policiais que andou pela galeria de esgoto, mas ficou com falta de ar e não conseguiu mais sair. Ele gritou por socorro em uma abertura na rua em que foi encontrado e os moradores ligaram para o resgate.

A operação para a retirada do suspeito durou cerca de seis horas e, além do Corpo de Bombeiros, contou com a participação da Polícia Militar e funcionários da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece).

De acordo com capitão Gleidson, do Corpo de Bombeiros, foi necessário romper o concreto do asfalto para ter acesso à vítima. Por volta das 0h45min o suspeito foi retirado por um buraco feito pelos bombeiros, com ferimentos nos pés e nas costas. Ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro e depois será conduzido para o 32º Distrito Policial, delegacia plantonista da área.