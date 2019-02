Suspeito de tráfico de drogas é executado a tiros em Maracanaú

Um homem, que já respondia por homicídio, extorsão e tráfico de drogas, foi executado a tiros no início da tarde desta segunda-feira (25), no bairro Conjunto Timbó, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo a Polícia, a vítima identificada como Wennys Carlos Soares de Souza, de 28 anos, estava em frente à casa da sogra quando homens chegaram em um carro e efeturam vários disparos. Após o crime, os suspeitos fugiram do local. Wennys Carlos tinha se mudado recentemente de Fortaleza para Maracanaú.

Policiais vão usar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar e prender os suspeitos. As investigações do crime ficarão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).