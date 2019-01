Suspeito de tentar incendiar posto de combustíveis no Bom Jardim morre baleado

Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos deixou um suspeito morto após um grupo tentar incendiar um posto de combustível, no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (14).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, policiais militares estavam em patrulhamento na Avenida Urucutuba quando perceberam um grupo em atitude suspeita. Houve reação de um dos suspeitos, que efetuou disparos de arma de fogo contra a composição e foi baleado, segundo a Secretaria. Ele foi socorrido, mas morreu na unidade de saúde. Com ele, foi apreendida uma pistola .380, municiada.

Prédios, veículos e equipamentos públicos e privados são alvo de ataques no Ceará desde 2 de janeiro. Já foram mais de 200 ataques em pelo menos 46 cidades.

Número de suspeitos presos

A Secretaria da Segurança Pública informou que 358 suspeitos já foram presos ou apreendidos por participação nos atos criminosos registrados nos últimos dias no Estado. Das 17 horas de domingo (13) até a manhã desta segunda-feira (14) foram cinco pessoas capturadas.

As prisões e apreensões registradas na Capital, Região Metropolitana e Interior foram realizadas pelas forças de segurança cearenses, e entidades parceiras, que atuam para manter a normalidade no funcionamento dos serviços públicos.

Serviço

O Governo do Estado disponibilizou um número de WhatsApp (85) 98969.0182 para o envio de informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.