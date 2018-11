Suspeito de matar travesti, companheiro sacou dinheiro da vítima

O ex-companheiro da travesti Flávia de Oliveira, 34 anos, confessou ter assassinado a vítima com 11 golpes de faca. Segundo a polícia, o crime ocorreu na quinta-feira (15), e Francisco das Chagas Rodrigues Souza, de 29 anos, deixou o corpo da travesti no local, roubou o cartão de crédito da vítima, sacou dinheiro e passou o fim de semana em bares.

À polícia, o suspeito disse estar sob efeito de álcool e cocaína quando cometeu o crime. De acordo com a versão dele, o casal iniciou uma discussão em um bar e depois foi para casa. No meio da briga, segundo Francisco das Chagas, Flávia teria puxado a faca, e ele teria a golpeado em legítima defesa. A arma usada, recolhida pela polícia, estava com a lâmina entortada e o cabo quebrado, sugerindo a violência dos golpes.

Desde o dia do crime, Francisco das Chagas estava escondido na casa de um amigo, a duas ruas da residência onde vivia com Flávia.



Flávia foi encontrada morta em casa, local onde também mantinha um salão de beleza, no Bairro Planalto Ayrton Senna, onde vivia com o suspeito. O corpo foi achado no domingo (18), três dias após o crime, em avançado estado de decomposição.

Familiares e vizinhos desconfiaram do sumiço da travesti, que não abriu o salão no fim de semana, e do mau cheiro que vinha do local. Flávia e o assassino tinham um relacionamento há seis meses.