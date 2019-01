Suspeito de integrar organização criminosa é preso no bairro Bom Jardim

Foi preso na última sexta-feira (11), um homem suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida em vários delitos na região do Grande Bom Jardim. A prisão do suspeito só foi divulgada nesta segunda-feira (14) pela polícia.

Fábio de Oliveira da Silva, de 29 anos, tem antecedente criminal por direção perigosa e também seria investigado por envolvimento em uma lesão corporal seguida de morte, ocorrida em 2018.

Segundo a polícia, Fábio foi preso por organização criminosa, falso testemunho e resistência. Ele havia dito que era dono de algumas casas na região do Bom Jardim. Policiais fizeram buscas e constataram que a história repassada pelo suspeito era falsa e havia indícios que na verdade, o grupo criminoso que ele integrava tinha se apossado dos imóveis e do comércio de um homem que havia sido morto em abril do ano de 2018.

Na ação policial, o suspeito chegou a ameaçar a equipe, que o conduziu até a sede do 32° DP, onde o inquérito policial foi instaurado. A Polícia Civil trabalha agora para identificar os demais envolvidos no esquema criminoso.