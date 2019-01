Suspeito de estelionato é preso em flagrante por agredir esposa em Maracanaú

Um homem, identificado como Paulo César Bernardo do Nascimento, foi preso em flagrante, na última terça-feira (1º), por agredir a esposa no município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. No local da prisão, também foram encontrados documentos de identidade e cartões do INSS falsos e uma quantia de R$ 50 mil em espécie, além de um revólver e de um veículo clonado.

A Polícia Militar informou que dois filhos do casal procuraram o BPRaio para denunciar as agressões contra a mãe. O titular da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, Jorge Viana, disse que Paulo César Bernardo do Nascimento ficou um mês preso em 2008 pela Lei Maria da Penha.

Ainda segundo o delegado, após sair da prisão, ele ameaçou os cinco filhos do casal, menores de idade na época. Por isso, a vítima foi obrigada a voltar a morar com o marido.

O suspeito irá responder pela Lei Maria da Penha e por porte de arma. Além disso, será investigado pelo crime de estelionato.