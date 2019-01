Suspeito de envolvimento nas mortes de Gegê do Mangue e Paca é preso em São Paulo

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira (16) o acusado de assassinar Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, em fevereiro de 2018. O homem, identificado como Jefte Ferreira dos Santos, era considerado foragido, além de ter sido denunciado pelo Ministério Público à Justiça pela participação no crime. Ele foi detido em São Paulo.

LEIA AINDA:

Relembre o atentado cinematográfico que matou os líderes do PCC no Ceará

Já dado como morto, 'Andrezinho da Baixada' pede liberdade

De acordo com a polícia, Jefte foi preso numa casa de praia em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Ele estava com o namorado. Após a prisão, ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal na capital do estado.

Segundo a delegada Vanessa Souza, Jefte fez a preparação logística para receber outros envolvidos que vieram de São Paulo para participar do crime. Ele reservou o hotel e fez alguns pagamentos.

Os agentes da PF apreenderam com Jefte telefones celulares. Ele deverá permanecer em São Paulo até ser transferido para o Ceará, onde o crime foi cometido e onde estão concentradas as investigações do caso.

Mortes em Aquiraz

Gegê e Paca eram líderes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Os dois foram assassinados no dia 15 de fevereiro de 2018 e os corpos só foram encontrados no dia seguinte, próximo a uma mata fechada. A execução dos dois aconteceu mediante um ousado planejamento, que incluiu até o uso de um helicóptero.

O caso ganhou repercussão à medida que surgiam revelações sobre o crime misterioso e a vida luxuosa que a dupla do PCC levava com suas famílias no Ceará, desde setembro de 2017.

Crime

Confira a lista de acusados pelo crime: