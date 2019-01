Suspeito de envolvimento na morte de empresária na Sabiaguaba se entrega à Polícia

A Polícia Civil prendeu um suspeito de envolvimento na morte da empresária Eliana Aparecida Peres de Araújo, de 51 anos, ocorrida em julho de 2018, na Sabiaguaba. A prisão ocorreu neste fim de semana, na 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), quando o suspeito se apresentou à Polícia. O homem foi identificado como Mateus de Souza Pereira, de 22 anos.

Na vítima, foram constatadas marcas de tiros e facadas, além de manchas nas mãos, como sinal de que houve uma luta corporal entre os suspeitos Foto: Reprodução/ TV Diário

A empresária foi assassinada a tiros e facadas em um sítio entre as ruas Estrada da Sabiaguaba e Nascente da Lagoa. Um adolescente suspeito de golpear à faca a vítima foi apreendido quatro dias após o crime.

Na época, a polícia apurou que a empresária, dona de um restaurante, havia registrado um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o furto de alguns objetos que estavam no interior de um dos veículos dela, estacionado do lado de fora do sítio. A mulher acionou a polícia para o local e isso chamou a atenção de membros de facções que dominavam a área.

Segundo a Polícia, Mateus pediu autorização para o traficante da região para matar Aparecida. Ele foi o responsável por atirar na mulher. O suspeito vai responder por corrupção de menores, homicídio qualificado e organização criminosa.

Ameaça de morte

Na época do crime, a Polícia informou que Aparecida Araújo já havia registrado uma queixa alegando estar sendo ameaçada de morte após discussão com a vizinhança.

Depois de registrar boletim sobre o roubo dos pertences no carro, a mulher também teve o veículo queimado. "Depois disso, o automóvel foi queimado. Talvez foi uma vingança por ela ter atraído a polícia para o local, porque a área é dominada por uma facção criminosa", contou um agente de segurança à reportagem do Diário do Nordeste.

No dia do crime, inquilinos da vítima que viviam no sítio ouviram os disparos. Eles encontraram o corpo da mulher dentro do chiqueiro dos porcos. Ela costumava ir com frequência ao local para alimentar os animais.