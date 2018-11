Suspeito de cometer feminicídio contra a companheira confessa crime e é preso na Capital

O principal suspeito de matar a própria companheira, identificada como Maria Francineide Costa da Silva, de 25 anos, foi preso após confessar o crime nessa terça-feira (27), na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Francisco César Menezes da Silva, 50 anos, disse ter sido o responsável pelos golpes de faca contra a companheira.

O crime aconteceu, na última segunda-feira (26), na casa onde o casal morava com os filhos, no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza.

O casal havia discutido momentos antes do crime. O suspeito, que tem cinco passagens por furto, revelou à equipe de investigação da 8ª Delegacia do DHPP todos os detalhes que resultaram na morte da companheira.

Ele relatou que teve um desentendimento com a vítima, no último sábado (24), e saiu de casa. Ao retornar à residência, na segunda-feira (26), o casal discutiu outra vez e, de acordo com o suspeito, houve agressão de ambas as partes.

Nesse momento, César foi até a cozinha, pegou uma faca e agrediu a companheira desferindo-lhe golpes na região do tórax. Após a agressão, ele fugiu sem prestar socorro à vítima. A mulher não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do DHPP foram até o local para fazer os primeiros levantamentos que auxiliaram os trabalhos de investigação e um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso. A faca utilizada no crime foi apreendida e encaminhada para realização de exames periciais na Pefoce.

O suspeito vai responder por feminicídio, quando o crime de morte está relacionado ao fato de a vítima ser mulher.