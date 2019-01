Suspeito de assalto é baleado na cabeça e detido por populares no Joaquim Távora

Um homem foi baleado de raspão na cabeça após uma tentativa de assalto, na tarde desta sexta-feira (18), no bairro Joaquim Távora. Ele é suspeito de praticar assaltos na região.

De acordo com as informações da polícia, dois homens que trafegavam em um veículo modelo Hyundai de cor preta realizavam uma série de assaltos no bairro e, ao tentar assaltar um pedestre na rua Pinho Pessoa, foram surpreendidos por uma pessoa ainda não identificada que desferiu vários disparos contra eles. Um dos tiros atingiu de raspão a cabeça de um dos suspeitos.

Testemunhas disseram que mesmo baleado o homem tentou fugir, mas foi detido por populares até a chegada da polícia. O veículo usado na ação foi encontrado nas proximidades de onde ocorreu os disparos e encaminhado para o 2º Distrito Policial, no Meireles.

Sob escolta policial, o homem, que ainda não teve a identidade divulgada, foi levado para o Instituto Dr. José Frota (IJF) por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não foi informado o seu estado de saúde.

A polícia realiza buscas na região para tentar identificar o autor dos disparos e o outro suspeito de assalto, que está foragido.