Suspeito de assaltar usando o uniforme de agente de endemias é preso em Caucaia

A Polícia Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu um suspeito de assaltar empresas e residências usando o uniforme de agente de endemias do município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. A prisão ocorreu na última quinta-feira (15), no imóvel localizado no bairro Arianópolis, também em Caucaia.

O homem, que já responde por roubo, foi identificado como Carlos Jorge Gonçalves da Silva, de 30 anos. Junto do suspeito, os policias encontraram uma espingarda calibre 36, um pote contendo chumbo, três balanças de precisão, um carregador de pistola, um par de algemas, um distintivo, uma bolsa com uniforme de agente de endemias, além de um boné e presilhas plásticas (utilizadas para imobilizar vítimas) e peças de uma caminhonete Amarok, de placas NQK-2581, veículo que foi roubado no Rio Grande do Norte.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, sendo autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e receptação. Já o material apreendido foi levado para a unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Outro caso

Na segunda-feira (12), um homem vestido de agente de endemias, também em Caucaia, tentou assaltar uma empresa de internet no bairro Araturi. Armado, o assaltante chegou a fazer um funcionário refém, com a ajuda de um comparsa, mas foi surpreendido pelo dono do estabelecimento, que tem porte de arma, e atirou contra os suspeitos. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

A SSPDS não informou se os dois casos têm alguma ligação.