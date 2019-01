Suspeito ateia fogo em casa de ex-companheira em Milhã por não aceitar separação, segundo Polícia

Uma mulher teve a casa incendiada pelo ex-marido no distrito de São Bento, zona rural de Milhã, na noite de segunda-feira (14). Segundo a Polícia Militar do município, o homem não aceita a separação do casal.

Ainda de acordo com informações policiais, ninguém estava em casa no momento do ocorrido, e os danos foram apenas materiais. Logo após a ação, o suspeito conseguiu fugir e ainda não foi capturado.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirma a ocorrência de incêndio, mas afirma que ainda não é possível garantir que se trata de uma ação criminosa. As investigações do caso estão a cargo da Polícia Civil.