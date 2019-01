Surfista morre ao pisar em fio elétrico no Icaraí

Um adolescente de 15 anos morreu ao ser eletrocutado após pisar em um fio elétrico que estava caído na Av. Central, na Praia do Icaraí, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo informações de testemunhas, Daniel Barbosa Viana voltava da praia e estaria indo para um treino de Muay Thai quando recebeu a descarga elétrica. Populares tentaram reanimar a vítima, mas sem êxito.

Moradores relataram que desde a última terça-feira (15), os fios estavam no chão e que entraram em contato com a Enel várias vezes, mas o problema não foi resolvido.

Em nota, a Enel lamentou o acidente e informou que vai oferecer assistência à família da vítima além de contribuir com as autoridades na apuração das causas do acidente.

Ainda segundo a empresa, o fio que ocasionou o acidente seria de baixa tensão.