Subestação de energia é atacada durante a madrugada na Vila Pery

Uma explosão foi registrada em uma subestação de energia da empresa Enel, localizada na Rua Leblon Maia com Rua Cônego de Castro, no Bairro Vila Pery, em Fortaleza, na madrugada desta terça-feira (22). O caso aconteceu por volta das 2 horas. Com esta ação, já são contabilizados 228 ataques criminosos em todo o Estado desde o dia 2 de janeiro.

Em nota, a Enel confirmou o ataque e informou que a estrutura não foi afetada. Disseram ainda que não houve problemas com fornecimento de energia no local.

Equipes da Polícia Militar, Força Nacional, Gate e Perícia Forense estão no local. O estrondo ocasionado pela explosão foi ouvido por moradores de vários bairros da região.