Subestação da Enel de São Benedito é incendiada nesta segunda-feira

Criminosos atearam fogo em uma Subestação da Enel no município de São Benedito, na Serra da Ibiapaba do Ceará. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (21). A companhia informou que a subestação segue operando normalmente, sem impactos no fornecimento de energia na região.

A polícia afirmou que seis homens com gasolina e coqueteis molotov invadiram o local e jogaram os artefatos na Subestação da Enel. Em seguida, fugiram em um automóvel. Apesar do incêndio, a região não foi prejudicada com falta de energia, já que o local afetado se tratava da casa de comando da subestação, e servia de escritório para os técnicos da companhia. Não houve registro de feridos.

Equipes da Polícia Militar de São Benedito e de cidades vizinhas realizaram buscas com objetivo de prender os suspeitos. Até o início da tarde desta segunda, não foram realizadas prisões.



Violência

Desde o dia 2 de janeiro, quando começaram as ações criminosas, ocorreram 225 ataques contra ônibus, carros, prédios públicos, prefeituras e comércios em 48 dos 184 municípios cearenses. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) confirmou que 400 pessoas já foram detidas por envolvimento nas ações criminosas.