Sobe para 404 número de capturados por atos criminosos no Ceará

O número de presos e apreendidos por suspeita de envolvimento nos ataques criminosos no Ceará chega a 404, segundo atualização da Secretaria da Segurança Pública até as 17h desta segunda-feira (21).

Os envolvidos podem pegar penas de até 43 anos de prisão.

Parlamentares aprovaram uma série de medidas de segurança, para combater as facções criminosas no Estado. Uma delas foi a Lei da Recompensa, que paga uma quantia em dinheiro para quem fizer denúncias de ataques. O valor varia de R$ 1 mil a R$ 30 mil.

O Governo disponibilizou um número de WhatsApp para o qual as pessoas podem enviar informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. O número é (85) 98969.0182. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.