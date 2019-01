Sobe para 4.470 o número de denúncias enviadas à SSPDS

Desde o início da sequência de ataques neste ano de 2019, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) vem recebendo milhares de denúncias de populares com intuito de auxiliar na resolução dos crimes. Conforme a Pasta, em cerca de duas semanas, foram registradas 4.470 denúncias. Em uma semana o número dobrou.

As informações chegam por meio do número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS e pelo Whatsapp da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), no número (85) 98969-0182. No balanço parcial, os dois canais totalizaram uma média de 319 denúncias diárias.

Na última segunda-feira (14), foi publicado no Diário Oficial do Estado o decreto assinado pelo governador do Ceará, Camilo Santana, que faz valer a Lei da Recompensa. Os denunciantes que apresentarem informações válidas para desarticular quadrilhas e capturar criminosos envolvidos nas ofensivas podem receber de R$ 1 mil a R$ 30 mil em troca.

Conforme nota da Secretaria, devido à lei ser recente, "ainda é prematuro falar se houve um aumento de denúncias em um espaço tão curto de tempo". A SSPDS acrescentou que a operacionalização em torno do Programa Estadual de Recompensa ainda vem sendo montado, mas todos os casos formalizados desde a publicação do decreto devem ser analisados.