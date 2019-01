Sobe para 399 número de capturados por ataques criminosos no Ceará

Balanço da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, divulgado neste sábado, 19, aponta que 399 pessoas foram presas ou apreendidas por suspeita de participar da série de ataques que atinge o Estado desde o dia 2 de janeiro.

Parlamentares aprovaram uma série de medidas de segurança, para combater as facções criminosas no Estado. Uma delas foi a Lei da Recompensa, que paga uma quantia em dinheiro para quem fizer denúncias de ataques. O valor varia de R$ 1 mil a R$ 30 mil.

O Governo disponibilizou um número de WhatsApp para o qual as pessoas podem enviar informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. O número é (85) 98969.0182. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.