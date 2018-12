Miguel Lourenço de oliveira, 62 anos, foi morto a tiros no bairro Araturi, em Caucaia, na noite deste sábado (29). O homem era síndico do local.

De acordo com testemunhas, a Miguel era síndico do condomínio Lino Sá Silveira VI e foi atingido pelos disparos dentro do residencial. Os tiros atingiram as costas da vítima, que morreu no local.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizam buscas na região a procura dos suspeitos. A polícia investiga a motivação do crime.