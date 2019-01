Sindicato orienta postos do CE a suspenderem venda de combustível em galões

O Sindicato do Postos (Sindipostos) realiza desde o início de janeiro deste ano uma campanha de orientação e conscientização para que seja proibida a venda de combustíveis em galões ou recipientes similares em todos os postos do Ceará.

Segundo o sindicato, a medida visa contribuir com a segurança da população cearense diante dos ataques incendiários que vêm ocorrendo no Estado desde o dia 2 de janeiro.

Paulo Sérgio, vice-presidente da instituição, apela para a compreensão dos clientes diante da orientação. “Pedimos a compreensão dos consumidores para que a medida seja cumprida. O Sindipostos está tomando todas as precauções e fazendo de tudo ao seu alcance para garantir a segurança de clientes, funcionários e da população em geral. Contamos com o apoio de todos neste sentido”, explica.

Na madrugada desta quarta-feira (23), um posto de combustível foi alvo de uma ação criminosa, no 22° dia de ataques no Ceará. Até as 18h desta quarta, 240 ataques foram registrados no Estado. Pelo menos 414 pessoas já foram detidas segundo a Secretaria de Segurança e Defesa Social (SSPDS).