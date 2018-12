Seis condenados por latrocínio contra estudante universitária

Seis dos sete denunciados pela morte da estudante de Direito, Cecília Rachel Gonçalves Moura, 23, foram condenados. Conforme divulgado nesta quarta-feira (19) pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), a soma das condenações dos acusados se aproxima de 130 anos de prisão.

Foram condenados: Geanderson da Silva Barbosa (autor do disparo, 23 anos e 06 meses de prisão), Rodrigo Barbosa de Moura (líder do bando – 28 anos, 03 meses e 10 dias de prisão), Leonardo Lima do Nascimento (23 anos e 06 meses de prisão), Antônio Honorato Pinheiro Macedo Filho (23 anos e 06 meses de prisão) e Jefferson de Sousa Rodrigues (26 anos e 06 meses de prisão) como diretamente ligados ao latrocínio. Jéssica Ferreira Oliveira foi condenada a 03 anos de prisão por repassar aos demais membros da organização informações alusivas às operações da Polícia Militar.

Ainda na mesma sentença, o juiz da 8ª Vara Criminal de Fortaleza, Henrique Granja, determinou que os condenados permaneçam presos, negando a eles direito de recorrer em liberdade. Antônia Alexandre do Nascimento, apontada como esposa e “sócia” de Jefferson nos negócios ilícitos da organização criminosa, foi absolvida das acusações.

O Ministério Público divulgou que estuda a possibilidade de recorrer da decisão afim de agravar a pena dos condenados, bem como em relação à acusada que foi absolvida.Cecília Rachel foi assassinada no dia 12 de abril de 2018, no bairro Parque Manibura, em Fortaleza. Ela era estagiária da 3ª Promotoria de Justiça Auxiliar do Crime, do MPCE.