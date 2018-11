Segurança reage a tentativa de assalto e fere um dos ladrões em Fortaleza

Uma troca de tiros entre um segurança e assaltantes deixou duas pessoas feridas na manhã deste domingo (25), no Bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS), três homens armados chegaram a um estabelecimento comercial e anunciaram o assalto. O segurança reagiu e houve troca de tiros, e tanto o vigilante quanto um dos suspeitos foram atingidos por disparos de arma de fogo. O trio fugiu em direção a uma área de mata.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar o infrator baleado que foi identificado. Ele tem antecedentes criminais por roubo, receptação, associação criminosa, adulteração de veículo automotor e resistência à prisão. O segurança foi levado a um hospital. O preso também foi conduzido a uma unidade de saúde, onde segue sob escolta policial.

Com o infrator, foram apreendidos um revólver calibre 38 e um colete balístico. Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foi acionada e auxilia nas buscas a outros dois indivíduos, também partícipes da ação criminosa.

Uma equipe da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) também esteve no local e será a unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) responsável pelas investigações.