Sala de creche é incendiada e material escolar fica destruído em Caucaia

A sala de uma creche localizada na Rua Alaíde Mateus, no Bairro Jurema, no município de Caucaia, foi incendiada na noite desta segunda-feira (21). Conforme testemunhas, três homens invadiram o local e tentaram incendiar o prédio, porém o fogo atingiu apenas uma sala que funcionava como almoxarifado.

No local atingido pelo fogo estavam guardados materiais escolares que seriam utilizados durante o ano letivo, como livros, cadernos e carteiras. Uma geladeira que estava na sala também foi atingida. A EEIEF Maria Corina Arruda atende crianças a partir de 1 ano.

Foto: Darley Melo

De acordo com a polícia, o caso aconteceu por volta das 23 horas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve na creche e as chamas foram controladas à meia-noite. Não há informações de como os suspeitos chegaram e nem como fugiram do local. Testemunhas afirmam que escutaram o barulho de um carro e a polícia não descarta que um veículo tenha dado apoio à ação criminosa.

O Governo do Estado disponibilizou um número de WhatsApp para o qual as pessoas podem enviar informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. O número é (85) 98969.0182. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.