Restos de frangos queimados em ataque estão no meio da rua em Caucaia desde sábado

Os restos dos frangos queimados e a carcaça do caminhão incendiado há cinco dias em Caucaia, na onda de ataques que ocorre no Ceará, ainda estão na rua e os moradores reclamam de mau cheiro, acúmulo de larvas e do surgimento de insetos.

O caminhão foi incendiado com 2 mil frangos vivos, na madrugada do último sábado, 5, na Avenida Ulisses Guimarães.

O local onde o coletivo foi queimado fica bem próximo a uma parada de ônibus e os usuários têm de suportar o odor. Além disso, com as chuvas, poças de água estão se formando e atraindo insetos.

Este é o número de ataques registrados até agora no Ceará devido à onda de violência que começou na madrugada de 3 de janeiro. Incêndios em ônibus e caminhões e explosões em estruturas de viadutos e pontes são algumas das ações criminosas.

A universitária Roberta Lyana tem alergia respiratória e diz que está sofrendo com a situação. "Está bastante complicado, o odor é muito forte e prejudica a saúde", disse.

Como foi o ataque

O caminhão carregado com os animais foi interceptado por bandidos. Os criminosos ordenaram que o motorista e o ajudante deixassem o carro, jogaram combustível e atearam fogo.

A proprietária do caminhão, Rosângela Freitas, disse que os frangos estavam em 300 caixas. A carga seria entregue em um estabelecimento para venda. Rosângela informou que não conseguiu contabilizar todo o prejuízo, mas que o caminhão de entrega era o meio de sustento da família.