Reciclador é executado a tiros na Granja Portugal

Um homem de 40 anos de idade foi assassinado na Rua Primeiro de Maio na Granja Portugal. O crime aconteceu por volta das 21h20 e a vítima foi identificada como Francisco Fábio Silva de Oliveira.

Ele era reciclador e já a algum tempo não morava mais com a família por causa do vício de drogas. Na noite desta quarta-feira (14), Fábio estava na rua quando um carro preto encostou e dele saíram dois homens. Fábio tentou correr, mas foi atingido por vários tiros nas costas e veio a óbito no local.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa trabalha com a hipótese de que o reciclador foi assassinado por estava devendo a traficantes.