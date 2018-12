Recém-casada faz apelo por devolução de vestido de noiva roubado após cerimônia

A advogada Ivana Costa e o marido, Isaac Santos, foram assaltados horas depois da cerimônia de casamento em Fortaleza. Um dos itens levados foi o vestido de noiva, e agora, a recém-casada faz um apelo nas redes sociais para que devolvam a peça.

No dia 1º de novembro, ao chegarem à nova casa, Ivana e Isaac contam que foram surpreendidos por indivíduos armados ainda enquanto estavam no carro. Os assaltantes tomaram, além do vestido de noiva, alianças, celulares, joias, os equipamentos músicais, as malas com as roupas do casal e parte da decoração da cerimônia que estava no veículo.

Segundo a advogada, os indivíduos invadiram a nova residência do casal, levaram o que estava ao alcance, incluindo eletrodomésticos novos que Ivana e Isaac tinham adquirido há pouco tempo. Só não conseguiram levar a televisão, que estava parafusada em um painel. Os assaltantes fugiram com o carro do casal, que tinha apenas dois meses de uso.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o roubo. Segundo a Secretaria da Segurança, o carro foi recuperado em 5 de novembro com placa clonada.

Inaugurei a entrada no meu novo lar não sorrindo de mãos dadas com meu marido, mas com armas nas costas e na cabeça, desfalecendo.

Apelo

O ateliê que alugou o vestido de noiva usado na cerimônia está cobrando R$ 10 mil pela roupa levada pelos assaltantes. De acordo com Ivana, um valor bem mais alto do que a peça valeria normalmente.

Tudo que usamos no casamento eles roubaram! Eu não tenho uma única lembrança do que usei no meu casamento.

Para tentar reaver a peça, a recém-casada fez uma publicação em uma rede social pedindo a devolução em troca de uma recompensa de mil reais.