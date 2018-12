'Quero resposta para as famílias o mais rápido possível', diz Camilo sobre mortes de Milagres

O governador Camilo Santana e o secretário da Segurança Pública do Ceará, André Costa, afirmaram, nesta sexta-feira (21), que o resultado da investigação sobre a tragédia em Milagres será entregue para as famílias das vítimas o mais rápido possível. As declarações foram feitas durante o evento de promoção de 1.763 militares no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

“Eu tenho cobrado tanto da Controladoria Geral de Disciplina (CGD) como do secretário de segurança, e conversei com o Ministério Público, e eu quero dar o mais rápido possível resposta para a sociedade e famílias que lamentavelmente tiveram os seus entes queridos perdidos", disse o governador.

"Minha determinação é lisura e independência para que possamos dar uma resposta mais rápido possível sobre esse caso”, completou Camilo.

No dia 7 de dezembro, uma operação policial que impediu o assalto a dois bancos em Milagres terminou com a morte de 14 pessoas, incluindo seis reféns, sendo cinco de uma mesma família. A investigação apura de onde partiram os tiros que atingiram cada uma das vítimas. Após o caso, os 12 policiais envolvidos foram afastados das suas funções.

Secretário garante apuração

André Costa também garantiu que a resposta será dada rápida e destacou que existe hoje uma grande equipe da Polícia Civil e da Perícia Forense trabalhando exclusivamente no caso.

“Estamos em diligências com atos investigatórios que estão sendo realizados tanto por parte dos investigadores da Polícia Civil envolvendo delegados, escrivães e inspetores, como também o trabalho pericial está sendo realizado e em andamento. Fazemos os exames, mas tem estudo do laudo, enfim cálculos todo o trabalho técnico e científico da Pefoce", disse.

"Na conclusão, vamos repassar tudo para a população através da imprensa para as famílias e amigos. Todo mundo merece essa resposta”, garantiu o secretário.