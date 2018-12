Quatro presos abrem buraco em parede e fogem da Cadeia Pública de Ibiapina

Quatro presos fugiram na madrugada desta terça-feira (25) da Cadeia Pública de Ibiapina, na Região Norte do Ceará. A Polícia Militar apurou com os funcionários da Cadeia Pública que na hora do café da manhã um agente percebeu que os internos haviam feito um buraco na parede da cela e que tinham fugido.

Ainda segundo a polícia, um funcionário afirmou que o prédio é antigo e com as chuvas recentes os tijolos da parede amoleceram o que facilitou o trabalho de fuga dos presos.

Os fugitivos são Francisco Samuel de Araújo Oliveira, Luís Marcos Alves de Sousa, Alexandre da Silva Oliveira e Joelmo Bezerra da Silva.



Os procedimentos de busca e recaptura já foram iniciados pela polícia local.