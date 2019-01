Quatro ataques são registrados nas últimas horas, no Ceará

Ao menos quatro ataques foram registrados pela Polícia do Ceará na noite de sábado (12) e madrugada deste domingo (13). Um caso que chamou atenção foi a detonação de explosivos colocados em uma ponte na BR-116, no Município de Chorozinho. Na Capital, criminosos detonaram artefato explosivo no Juizado Especial Criminal de Fortaleza, no bairro Montese.

O número de ataques nas últimas 24 horas foi um dos menores nos últimos dias, de acordo com a assessoria do Governo do Estado. De acordo com a Polícia, foram realizados 199 ataques em todo o Estado até o início deste domingo. Pelo menos 347 pessoas já foram capturadas por envolvimento nas ações criminosas.

Também foi reduzido o número de homicídios no Ceará. Na Capital, durante todo o sábado, ainda de acordo com a assessoria do Governo, nenhum Crime Violento Letal Intencional (CVLI) foi realizado. Apenas um foi registrado no Interior e outros três na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), totalizando quatro em todo o Ceará.

No Montese, um explosivo foi detonado em frente ao Juizado Especial Criminal de Fortaleza, na Rua Desembargador João Firmino. A Polícia informou que um homem desceu de um veículo e instalou o artefato próximo à base de uma coluna do prédio. O impacto, porém, foi de pequenas proporções, danificando parte do vidro da porta do equipamento.

Outros três homens estavam em um veículo dando suporte ao criminoso que atacou o prédio. Agentes de segurança que estavam dentro do prédio do Juizado chegaram a atirar em direção aos suspeitos, mas eles conseguiram fugir. Até o momento, não há informações sobre pessoas presas neste caso.

Um caso que chamou atenção durante a noite foi a detonação de explosivos em uma ponte localizada no Município de Chorozinho. Diversos moradores relataram o ocorrido, através das redes sociais. Foi possível ouvir o barulho em diversas localidades da cidade.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve no local do crime, informou que explosivos foram detonados próximo a ponte da BR-116, que passa sobre o Rio Choró, na altura do km 65,no município de Chorozinho. Equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e agentes da Força Nacional foram ao local. Dnit vai avaliar os danos na estrutura.

Também na madrugada do sábado para o domingo, um veículo foi incendiado no bairro Siqueira. Uma viatura do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada para debelar o fogo. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

Já no Município de Umirim, no fim da noite de sábado, duas pessoas foram detidas após atear fogo em uma topic. Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, o BRRaio, foi acionada e deteve os indivíduos. O veículo foi totalmente consumido pelas chamas.

Serviço

O Governo do Estado disponibilizou um número de WhatsApp (85) 98969.0182 para o envio de informações, áudios, fotos e vídeos que levem à captura de criminosos. As denúncias também podem ser feitas por meio do telefone 181, o Disque-Denúncia.